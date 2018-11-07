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Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию с «Евродоном»

Экономика

По словам Василия Голубева, региональные власти планируют стабилизировать ситуацию с агрохолдингом

Ростов-на-Дону, 7 ноября 2018, 22:45 — REGNUM  Правительство Ростовской области планирует принять все необходимые меры, которые помогут улучшить ситуацию, в которой оказался крупнейший в России агрохолдинг «Евродон». Об этом донской губернатор Василий Голубев заявил в эфире программы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24», комментируя положение дел на предприятии.

В первую очередь, по его словам, необходимо решить вопросы, связанные с выплатами задолженностей по зарплатам, восстановлением нескольких цехов и стабилизацией финансовой ситуации.

«Нам предстоит пройти некоторый путь, чтобы в этом направлении начались какие-нибудь положительные процессы. У правительства тут есть только одна цель — стабилизация ситуации. Мы в текущем году субсидировали данное предприятие. Мы не отказываемся от этого и готовы продолжать работу, но при условии выплаты предприятием всех платежей и налогов», — сказал Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 2 ноября задолженность группы компаний «Евродон» перед ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» в размере 59 млн рублей была погашена. Плательщиком стал Внешэкономбанк, с которым ранее была достигнута договорённость об оплате.

На минувшей неделе также стало известно, что к главе ВЭБ с просьбой о сохранении предприятия обратились депутаты донского парламента.

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