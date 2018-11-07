Олег Кожемяко обсудит с ФАС политику ценообразования на рыбу в Приморье

Москва, , 21:38 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о получении обращений, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей «проработать вопрос» о заключении с торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам. Антимонопольная служба пообещала проверить, нарушают ли власти Приморья закон о конкуренции. В ВАРПЭ сообщили, что ассоциация обратилась в ФАС РФ с просьбой разъяснить, какие действия в рамках изучения возможности заключения соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам в Приморье могут быть законными.

«Удивительно, как ФАС вообще рассматривает такие жалобы, когда они касаются снижения цены для дальневосточников и тех, кто изначально любит рыбу и имеет право ее потреблять. Другой вопрос, если бы ФАС рассматривала вопрос повышения цены и картельного сговора, тут было бы понятно… Президент ВАРПЭ Герман Зверев написал после моей критики о том, что ассоциации должны заниматься тем, чтобы обеспечивать население рыбой, а не сидеть в кабинетах и делать умный вид, создавать условия для экспорта… Ты займись вопросами сегодня обеспечения населения рыбой… И они подали жалобу, и ФАС отреагировал», — цитирует Олега Кожемяко ТАСС.

По его словам, этот вопрос он поставит перед главой ФАС Игорем Артемьевым.

«Думаю, он поймет и поддержит. ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены… Для меня было странным это заявление. Мы эту работу как продолжали, так и будем продолжать, не обращая внимания на попытки перевернуть с ног на голову политику, которая должна быть на Дальнем Востоке по снижению цен. Это первые шаги, а впереди много работы. Пока три организации, а это нужно и дальше развивать», — отметил временно исполняющий обязанности главы региона.

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