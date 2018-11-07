На расчистку Сурского водозабора власти Чувашии выделили резервные средства

Чебоксары, , 19:38 — REGNUM Чувашской Шумерле выделят средства из резервного фонда регионального правительства на расчистку протоки русла Суры. На это предусмотрено около 11 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 7 ноября, премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, в 2018 году из резервного фонда Кабинета министров Чувашии выделяются 10 785,54 тыс. рублей для перечисления администрации Шумерля «на проведение мероприятий по расчистке правой протоки русла р. Сура в районе Сурского водозабора». Данное решение принято «в целях обеспечения проведения непредвиденных мероприятий по решению вопроса водоснабжения населения» Шумерли.

Отметим, основным источником водоснабжения города является река Сура. Здесь установлены водозаборные сооружения. Вода через насосы поступает на водоочистную станцию, где проходит процесс очищения, а затем идёт к потребителям.

Муниципальные власти констатируют, что практически ежегодно мелеет правый рукав реки, где находятся водозаборные сооружения. Специалисты водоканала поясняют, подобная ситуация складывается из-за неустойчивого рельефа дна Суры. Река переносит огромные массы песка, которые откладываются в районе водозабора в виде наносов, образуя остров.

«В течение времени остров зарос ивняком, что препятствует его размыву. Также выросший ивняк гасит скорость движения воды, увеличивая объем отложений наносов. Из-за особенностей течения реки происходит ежегодное увеличение размера острова за счёт продвижения нижней песчаной его оконечности и заиливание правого рукава реки, где и расположен водозабор и водоприемные устройства, что создает трудности с бесперебойным обеспечением населения Шумерли питьевой водой», — поясняют в муниципалитете.

Для поддержания водозабора в рабочем состоянии и обеспечения стабильного водоснабжения города силами водоканала постоянно проводятся дноуглубительные работы. Несмотря на «проводимую работу, проблема остается и требует окончательного решения», говорят в муниципалитете.