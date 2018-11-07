Олимпийскому парку в Тамбове выделено 98 млн рублей федеральных средств

Тамбов, , 19:26 — REGNUM Тамбовщине за счет средств Фонда единого института развития в жилищной сфере выделено более 98 млн рублей на реализацию мероприятий, связанных с благоустройством территории Олимпийского парка в областном центре, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Такое решение было принято председателем правительства России Дмитрием Медведевым и поддержано председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, который является депутатом Госдумы, в том числе, и от Тамбовской области.

Напомним, Вячеслав Володин посетил Олимпийский парк в сентябре 2018 года в рамках рабочего визита в Тамбовскую область. Тогда он вместе с губернатором Александром Никитиным ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории региона и осмотрел Олимпийский парк в Тамбове. Председатель Госдумы положительно оценил тамбовский опыт благоустройства дворовых территорий.

«Помню, что раньше здесь был пустырь, а теперь появилось отличное место для отдыха и занятий спортом», — сказал он.

Олимпийский парк — крупнейшая парковая зона северной части города Тамбова. В близлежащем микрорайоне сейчас проживает 20 тысяч человек, большинство из которых — молодые семьи с детьми. И появления нового парка здесь особенно ждут.

Строительство «Олимпийского парка» было начато в 2017 году. Его территория граничит с крупнейшим спортивным объектом региона — спортивно-тренировочным центром «Тамбов». Объединение этих двух объектов в единое спортивно-культурное пространство станет уникальным архитектурным и социальным решением для новых микрорайонов города Тамбова.

Власти констатируют, что реализация такого масштабного проекта требует серьезных финансовых ресурсов. В настоящее время работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и за счет внебюджетных источников на сумму 120 млн рублей.