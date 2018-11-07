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В Чернобыльской зоне отчуждения построят ветряные электрогенераторы

Экономика

Под строительство выделили участки общей площадью 7 га

В Чернобыльской зоне отчуждения построят ветряные электрогенераторы
Tony Foster
Ветрогенератор

Киев, 7 ноября 2018, 19:30 — REGNUM  Украинское правительство выделило 7 га в Чернобыльской зоне отчуждения на строительство ветряных электрогенераторов, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает 7 ноября УНИАН.

По его словам, участки общей площадью 7 га для строительства объектов ветровой энергетики выделены в Иванковском районе Киевской области. Семерак отметил, что такие генераторы не требуют постоянного присутствия людей и безопасны для окружающей среды.

Отмечается, что еще год назад правительство Украины упростило ведение бизнеса на территории зоны отчуждения.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию мощностью 1 МВт. Станция построена в 100 м от саркофага, закрывающего разрушенный атомный реактор.

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«Зеленая» энергетика
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