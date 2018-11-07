В Тамбове — бум дорожного строительства и ремонта

Тамбов, , 19:16 — REGNUM В этом году в Тамбове на ремонт и строительство дорог из всех источников финансирования было направлено более 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В результате построено рекордное для города количество дорог.

В соответствии с поручениями тамбовского губернатора Александра Никитина в областном центре существенно выросли объемы дорожного строительства и ремонта. В настоящее время подрядчики заканчивают работы и готовятся к сдаче объектов. Качество работ проинспектировал вице-губернатор Арсен Габуев.

Власти констатируют, что в этом году Тамбов пережил бум дорожного строительства и ремонта. В порядок приводили даже те улицы, которые на протяжении долгих лет пользуются дурной славой среди водителей. Особенно масштабные работы развернулись в новых микрорайонах — Радужное и Северный. Здесь было заново построено 40 дорог.

«В целом работы выполнены хорошо. Моя оценка положительная. Есть некоторые недочеты, но они будут устранены в ближайшее время. Более того, пока срок сдачи объектов не наступил, есть возможность за счет экономии средств, которая образовалась по итогам проведения торгов, выполнить дополнительные работы по благоустройству. К нам поступили соответствующие обращения жителей и мы их сейчас рассматриваем», — сказал Арсен Габуев.

Все объекты должны быть сданы к 1 декабря. В настоящее время полностью выполнен ремонт центральных улиц Тамбова, закончено асфальтирование улиц в Радужном и Северном, ведётся асфальтирование улицы Агапкина. В новых микрорайонах осталось привести в порядок тротуары и сделать освещение.

Выступая в апреле перед депутатами областной думы с ежегодным отчетом, губернатор Александр Никитин назвал дорожную проблему в Тамбове одной из главных. Он отметил, что столица региона должна выглядеть достойно и поручил избавиться от порочной практики, когда заказы получали фирмы-однодневки, которые исчезали после сдачи объектов, а то и вовсе не выполняли взятые обязательства.

Слова губернатора стали руководством к действию, подчеркнул Арсен Габуев. Подряды получили местные компании, давно работающие в дорожной отрасли, хорошо зарекомендовавшие себя и в полной мере исполняющие гарантийные обязательства. Во время проведения строительства и ремонта дорог региональные власти уделяли большое внимание контролю качества работ.

Все новые дороги выполнены в два, а на некоторых улицах даже в три слоя асфальтобетона. Если на верхний слой гарантия дается на 4 года, то на нижний не менее 6 лет. Это значит, что дороги прослужат долго и водители могут быть спокойны — по тамбовским дорогам они смогут долго передвигаться безопасно и с комфортом.

Всего в этом году в Тамбове на ремонт и строительство дорог из всех источников финансирования было направлено более 1 млрд рублей.