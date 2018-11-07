Глава Центробанка ЕС призвал правительство Италии снижать госдолг

Рим, , 19:14 — REGNUM Правительство Италии ответственно за то, чтобы снижать государственный долг страны, заявил глава Центробанка ЕС Марио Драги в своем выступлении на закрытом заседании Еврогруппы, посвященном проекту бюджета Италии, передает в среду, 7 ноября, Corriere della Sera со ссылкой на источники Reuters.

Действия правительства Италии оказывают влияние на ситуацию во всей еврозоне, правительство должно нести свою часть общей ответственности, отметил Драги.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а вот руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и правительство намерено сменить модель экономической политики. Кроме того, итальянские власти отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны.

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