СГК повышает надежность работы оборудования Томь-Усинской ГРЭС

Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:10 — REGNUM На Томь-Усинской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) введено в эксплуатацию современное диагностическое оборудование — стендовый комплекс входного контроля подшипников.

Как сообщили в службе по связям с общественностью СГК, специальный вибродиагностический комплекс СП-180М для входного контроля подшипников позволяет оценить техническое состояние подшипников и обнаружить их возможные дефекты до установки на оборудование.

В среднем на Томь-Усинскую ГРЭС ежегодно поставляется 500−600 подшипников разных видов. Подшипники используются во многих механизмах генерирующего и вспомогательного оборудования электростанции, их выход из строя может привести к нарушению сложной цепочки производственного процесса. Поэтому входной контроль подшипников — неотъемлемая часть процесса ремонта и эксплуатации оборудования.

Поставленный в рамках инвестиционной программы вибродиагностический комплекс СП-180М отечественного производства является одним из лучших стендовых станков для проверки качества подшипников по вибрационным характеристикам.

Стенд позволяет раскрутить подшипник до определённой частоты вращения, задать ему рабочую нагрузку — радиальную или осевую — и проверить создаваемую вибрацию. Отклонение от нормативов — признак неисправности. Приобретённый стенд способен диагностировать подшипники диаметром от 220 до 420 миллиметров, весом до 50 кг. Встроенное программное обеспечение стенда делает процесс диагностики полностью автоматическим.

«Необходимо только установить подшипник на стенд, задать на компьютере его номер и нажать кнопку пуск, — рассказал начальник отдела реализации инвестиционных проектов Томь-Усинской ГРЭС Владимир Урухпаев. — Встроенный компьютер регулирует частоту вращения, прикладываемые усилия, выводит на монитор допустимые отклонения по вибрационным составляющим, а затем выдает заключение о пригодности подшипника».

Стенд оснащен встроенной базой данных по разным видам подшипников с нормами вибрации, испытательными нагрузками и частотами вращения. База данных составлена с учетом номенклатуры используемых на Томь-Усинской ГРЭС подшипников за последние два года, а также может дополняться информацией о результатах диагностики подшипников других видов.

«Наладку поставленного оборудования произвел шеф-инженер московского предприятия — производителя — ООО «ДИАМЕХ-2000», — уточнил Владимир Урухпаев. — Он же обучил работе на стенде персонал ГРЭС, показал все возможности комплекса, нюансы программного обеспечения и так далее».

Использование стенда для проведение входного контроля подшипников позволит повысить качество ремонтных работ и надежность работы оборудования Томь-Усинской ГРЭС в целом.