В Южной Корее проходит крупнейший международный инвестиционный форум

Сеул, , 21:51 — REGNUM 6 ноября в Южной Корее начал свою работу международный инвестиционный форум; в нем участвует более 2500 тысяч специалистов, в том числе ‑ и иностранные инвесторы. Мероприятие проходит в рамках бизнес-недели «Инвестируй в Корею», цель которой — привлечение капиталовложений из-за рубежа. Форум проходит в столице страны — Сеуле ‑ и продлится 3 дня. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, на форуме главным образом будут представлены проекты, относящиеся к так называемой «четвёртой промышленной революции», — например, по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению искусственного интеллекта в управление компаниями и государством и т.д. Кроме того, власти Республики Корея предложат инвесторам вложить средства в межкорейские проекты — в частности, в соединение железных дорог и их модернизацию в КНДР. Крупнейшие южнокорейские конгломераты — Samsung и Hyundai — продемонстрируют свои высокотехнологичные разработки и автомобили нового поколения. Южная Корея остаётся привлекательной страной для иностранных инвесторов. Несмотря на значительное падение фондовой биржи и вывод зарубежными инвесторами своих активов, прямые иностранные инвестиции в страну достигли 19,2 млрд долларов за 9 месяцев 2018 года.