Иран предложил России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти

Тегеран, , 18:49 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия должны снизить уровень добычи нефти не менее чем на один млн баррелей в сутки для приведения нефтяного рынка в равновесие, заявил 7 ноября представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.

Об этом иранский делегат заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Минимум, на который они должны сократить нефтедобычу, это один миллион баррелей в сутки, иначе никто этого не заметит», — цитирует агенство слова Каземпура.

По мнению представителя Ирана, увеличение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией привело к снижению цен на нефть на 15 долларов за баррель, одновременно ударив по небольшим экспортерам нефти, не имевшим возможности в такой же степени нарастить нефтедобычу.

Как сообщало ИА REGNUM, страны-участники организации ОПЕК+ планируют 11 ноября на заседании министерского мониторингового комитета в Абу-Даби обсудить перспективы изменения объемов нефтедобычи на 2019 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Персидский гамбит Трампа: санкции вступают в силу