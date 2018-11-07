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Иран предложил России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти

Экономика

Тегеран призывает сократить добычу нефти на один млн баррелей в сутки для равновесия на рынке углеводородов

Иран предложил России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти
David Foster
Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

Тегеран, 7 ноября 2018, 18:49 — REGNUM  Россия и Саудовская Аравия должны снизить уровень добычи нефти не менее чем на один млн баррелей в сутки для приведения нефтяного рынка в равновесие, заявил 7 ноября представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.

Об этом иранский делегат заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Минимум, на который они должны сократить нефтедобычу, это один миллион баррелей в сутки, иначе никто этого не заметит», — цитирует агенство слова Каземпура.

По мнению представителя Ирана, увеличение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией привело к снижению цен на нефть на 15 долларов за баррель, одновременно ударив по небольшим экспортерам нефти, не имевшим возможности в такой же степени нарастить нефтедобычу.

Как сообщало ИА REGNUM, страны-участники организации ОПЕК+ планируют 11 ноября на заседании министерского мониторингового комитета в Абу-Даби обсудить перспективы изменения объемов нефтедобычи на 2019 год.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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