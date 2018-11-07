Стоимость школы-гиганта в Ростове-на-Дону выросла почти до 1 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 18:55 — REGNUM Строительство школы на 1,3 тыс. мест в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону обойдётся не в 800 млн рублей, как это предполагалось ранее. Стоимость объекта увеличилась почти до 1 млрд рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Управление капитального строительства города объявило конкурс на выполнение дополнительных работ по возведению общеобразовательного учреждения. 145,1 млн рублей, которые будут выделены из муниципальной казны.

Исполнитель должен будет выполнить общестроительные работы, провести внутреннее водоснабжение, системы отопления, вентиляции и пожарной сигнализации. В эту же сумму войдёт установка системы видеонаблюдения на территории школы.

Ранее сообщалось, что школа-гигант появится в Суворовском микрорайоне к весне будущего года. Срок окончания работ, прописанный в контракте, — май 2019 года. В настоящее время готовность здания составляет около 60%.