В парламенте Италии появится комиссия по расследованиям в банковской сфере

Рим, , 18:24 — REGNUM Сенат Италии проголосовал за создание специальной комиссии по расследованиям в банковской сфере, сообщает Agenzia Italia в среду, 7 ноября.

В комиссию войдут депутаты обеих палат парламента, она будет проводить регулярные проверки, предоставлять ежегодный отсчет о состоянии банковской сферы, а также вносить предложения об изменениях правил на рынке в случае необходимости.

В ближайшее время вопрос о создании комиссии будет рассмотрен нижней палатой парламента.

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