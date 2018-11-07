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В парламенте Италии появится комиссия по расследованиям в банковской сфере

Экономика

Комиссия будет предоставлять ежегодный отсчет о состоянии банковской сферы и вносить предложения об изменениях правил на рынке

Рим, 7 ноября 2018, 18:24 — REGNUM  Сенат Италии проголосовал за создание специальной комиссии по расследованиям в банковской сфере, сообщает Agenzia Italia в среду, 7 ноября.

В комиссию войдут депутаты обеих палат парламента, она будет проводить регулярные проверки, предоставлять ежегодный отсчет о состоянии банковской сферы, а также вносить предложения об изменениях правил на рынке в случае необходимости.

В ближайшее время вопрос о создании комиссии будет рассмотрен нижней палатой парламента.

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Экономика Италии
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