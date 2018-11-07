В Латвии ожидают новый рост цен

Рига, , 18:23 — REGNUM Правительство Латвии продолжает декларировать рост национальной экономики, а эксперты предупреждают о росте цен на самые различные товары и услуги, что окажет существенный эффект на самих потребителей, сообщает press.lv.

Министерство финансов Латвии прогнозирует по макроэкономическим показателям рост латвийской экономики в 2018 года на 4%, в 2019 — на 3,4%, а в 2020—2021 — на 3%, при одновременном росте месячной заработной плата (без вычета налогов) на 8% уже в 2018 году, что в денежном эквиваленте составит 977 евро, а в 2019 году еще на 9%. Показатели инфляции останутся на прежнем уровне 2,8%, с последующим снижением до 2,4% в следующем году.

При этом цифры статистики лукавые, отмечает издание. Относительно низкая инфляция — это «средняя температура по палате», а вот цены на самые необходимые товары и услуги растут выше зарплаты. В первую очередь заметен быстрый рост на автомобильное топливо, связанный с повышением в январе 2018 года акциза до 35%. К этому добавляется повышение акциза на дизтопливо, которое используется в сельском хозяйстве. Таким образом, рост ВВП объясняется простым увеличением сборов налогов для казны. Ко всему прочему, в следующее два года — 2019−2020 — предлагается продолжить повышение акциза: в 2019 — для бензина на 4,1 цента, для дизтоплива 4,5 цента, а в 2020 году — еще на 3 и 5,7 цента соответственно. В результате чего, цены на автомобильное топливо в прибалтийской республике достигнут исторических показателей, а Минфин Латвии приобретет дополнительно более 40 млн евро.

По прогнозам директора Латвийской ассоциации торговцев горючим Иева Лигера, рост цен затронет каждого жителя Латвии — с автомобилем и без — так как вместе с ценами на нефтепродукты увеличиться и стоимость товаров и услуг.

Возможен и значительный рост тарифов на отопление. В этом году тариф составлял — 44,39 меггават-час. Всего в период с 2016—2018 рост тарифов в крупных городах Латвии составил в среднем 3,34 меггават-час, что связывается с открытием рынка природного газа. По замечанию владелец домов и квартир с печным отоплением, осенью 2018 года в Латвии существенно выросли цена на древесину и дрова.

Ожидается рост на ряд продовольственных товаров в связи с засухой в этом году. Руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе прогнозирует подорожание мучных изделий, яиц, мясо птицы и какао уже в конце этого года.

Ранее ИА REGNUM также сообщало о беспрецедентном повышении цен на электроэнергию в Прибалтике. В октябре в Латвии цена выросла на 10% — до 58,59 евро за мегаватт-час, по причине похолодания, сокращения производства на ветряных электростанциях и сокращением импорта из Калининградской области РФ.

Напомним, что страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия —Россия — Эстония — Латвия — Литва). Основная финансовая нагрузка ляжет на конечных потребителей электроэнергии, что можно наблюдать уже сегодня.

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