Минфин разместил облигации федерального займа на 11,2 млрд рублей

Москва, , 18:20 — REGNUM Министерство финансов России 7 ноября провело аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 224 с датой погашения 23 мая 2029 года в объёме 6,535 млрд рублей при спросе в 8,995 млрд рублей. Выручка от размещения составила 5,980 млрд рублей.

Также Минфин ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 223 с датой погашения 28 февраля 2024 года в объёме 4,702 млрд рублей при спросе в 12,703 млрд рублей. Выручка составила 4,375 млрд рублей.

Отметим, что в обоих случаях объём предложения составлял 10 млрд рублей.