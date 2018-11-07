Власти Калининградской области назвали приоритеты трёхлетнего бюджета

Калининград, , 17:36 — REGNUM В Калининградской областной Думе прошли публичные слушания трёхлетнего бюджета на 2019−2021 года, сообщает пресс-служба областного правительства сегодня, 7 ноября. Главными приоритетами бюджета названо повышение качества жизни в рамках исполнения майских указов президента и реализации нацпроектов. По словам регионального министра финансов Виктора Порембского, в целом на улучшение качества жизни в регионе в 2019 году будет направлено 34 млрд рублей. 8,5 млрд направят на программу «Развития здравоохранения».

В 30 медучреждениях Калининградской области запланирован капитальный ремонт. 425 млн рублей потратят на покупку нового медицинского оборудования, в два раза, до 58 млн рублей, увеличены расходы на привлечение новых квалифицированных кадров в региональную систему здравоохранения.

До конца 2018 года в детских садах появится 284 новых мест, а в 2019 году запланировано открыть ещё 500 мест в дошкольных учреждениях. На поддержку семей и многодетных семей запланировано потратить 3 млрд рублей.

На строительство и реконструкцию дорог — 9 млрд рублей, а с учётом федеральных средств общая сумма составляет 12 млрд рублей. 1,5 млрд рублей в виде поддержки получит агропромышленный комплекс. Названы и другие отрасли финансирования. Бюджет 2019 года сформирован в следующих параметрах: доходы — 109,6 млрд рублей, расходы — 111,5 миллиарда рублей, дефицит — 1,9 млрд рублей.