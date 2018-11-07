Нефть встает с колен: Brent выросла до $73 за баррель

Лондон, , 17:20 — REGNUM Мировые цены на нефть немного выросли после заявлений СМИ о возможном ограничении добычи Россией и Саудовской Аравии в ответ на снижение котировок «черного золота», 7 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 91 цент до $73,04 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 58 центов до $62,79 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 6 ноября, нефть марки Brent достигла минимума за три месяца — баррель «международного эталона» оценивался в $71,18, что является минимальным значением с 16 августа.

Читайте также: Нефть продолжит снижение к $70