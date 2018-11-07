В Ярославле в очередной раз попытаются продать «Царьград»

Ярославль, , 16:57 — REGNUM В Ярославле городские власти в очередной раз попытаются продать на аукционе здание бывшей гостиницы «Царьград», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

И.о. мэра Ярославля Владимир Волков подписал соответствующее постановление. На торги выставлен объект культурного наследия «Гостиница «Царьград», конец XVIII в., вторая треть XIX в., 1901 г., архитектор Окерблом И. И». Начальную стоимость нежилого трехэтажного здания общей площадью 2194,2 кв. м с земельным участком площадью 1394 кв. м. по улице Андропова уменьшили на 5 млн рублей — теперь она составляет 100 млн 132 тыс рублей.

Однако есть большие сомнения, что даже такое падение поможет найти покупателя: здание является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Лицо, к которому переходит имущественное право на этот объект культурного наследия и земельный участок, обязано выполнять все требования, установленные федеральным законом «Об объектах культурного наследия».

То есть снести здание, которое находится в полуаварийном состоянии и построить на его месте что-то иное нельзя, а на его восстановление и реставрацию собственнику придется потратить весьма значительную сумму — по некоторым оценкам, порядка 80 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле бывшую гостиницу «Царьград» поменяют на кладбище