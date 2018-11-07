На правительство Украины подали в суд за бездействие

Киев, , 16:57 — REGNUM «Нафтогаз Украины» подал в суд на правительство страны, требуя взыскать с него 6,6 млрд гривен ($240 млн), сообщает 7 ноября «112 Украина».

Отмечается, что иск был подан в октябре 2018 года в Хозяйственный суд Киева. «Нафтогаз» считает, что правительство вовремя не определило источники финансирования и порядок определения компенсации газовым компаниям. Из-за бездействия правительства «Нафтогаз Украины» понес значительные убытки.

Напомним, произошел конфликт между администрацией Киева и «Нафтогазом». Газовая компания отказывалась предоставлять Киеву газ до тех пор, пока администрация не возьмет на себя долги в наследство от компании «Киевэнерго». В итоге конфликт закончился тем, что администрация согласилась на условия «Нафтогаза».