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На правительство Украины подали в суд за бездействие

Экономика

Компания «Нафтогаз» считает, что она из-за бездействия правительства понесла убытки

Киев, 7 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  «Нафтогаз Украины» подал в суд на правительство страны, требуя взыскать с него 6,6 млрд гривен ($240 млн), сообщает 7 ноября «112 Украина».

Отмечается, что иск был подан в октябре 2018 года в Хозяйственный суд Киева. «Нафтогаз» считает, что правительство вовремя не определило источники финансирования и порядок определения компенсации газовым компаниям. Из-за бездействия правительства «Нафтогаз Украины» понес значительные убытки.

Напомним, произошел конфликт между администрацией Киева и «Нафтогазом». Газовая компания отказывалась предоставлять Киеву газ до тех пор, пока администрация не возьмет на себя долги в наследство от компании «Киевэнерго». В итоге конфликт закончился тем, что администрация согласилась на условия «Нафтогаза».

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Газодобыча и транспортировка газа
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