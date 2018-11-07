Росийский авторынок вырос за десять месяцев на 14,1%

Москва, , 16:42 — REGNUM Прдажи легковых автомобилей на российском рынке за десять месяцев текущего года выросли на 14,1%, до 1 457 857 автомобилей, сообщает 7 ноября аналитическое агенство Автостат.

Лидерство по продажам на российском рынке по-прежнему принадлежит концерну «АвтоВАЗ». За октябрь было реализовано 32 005 автомобилей производства «АвтоВАЗ», что на 12% больше, чем в октябре прошлого года.

На втором месте по объёму продаж в России занимает KIA. В октябре было реализовано 21 002 машины, рост по сравнению с октябрём прошлого года составил 21%. Таким образом, KIA стала самой продаваемой маркой автомобиля иностранного производства в России.

Третьей в рейтинге продаж стала Hyundai. Объём продаж автомобилей этой марки вырос по сравнению с прошлым годом всего на 1%.

Самой востребованной моделью в этом году стала Lada Vesta, которую в этом месяце приобрели уже в количестве 10 668 машин, что на 4039 машин больше, чем в прошлом году.

На втором месте рейтинга тоже отечественная модель — Lada Granta. Эта модель заинтересовала 10 269 покупателей, что на 2061 штуку больше, чем в октябре 2017 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что Lada Granta и Lada Vesta вошли в топ-100 самых продаваемых авто в Европе, опередив по продажам Audi A6 и Scoda Superb.

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