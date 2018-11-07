РФ должна отказаться от плоской шкалы налогообложения – Гринберг

Москва, , 16:25 — REGNUM В России сложилась монопольная экономика, когда люди фактически привязаны к своему месту работы и не видят ему альтернатив, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ в 2018 году снова начался рост социального неравенства.

«Социальное неравенство так или иначе росло у нас всё время, — считает Гринберг. — Однако во время стагнации, которая наблюдается сейчас, доходы богатых растут, а доходы бедных заморожены. Всё это скандально и неприлично. Но, как говорится, дитя не плачет, мать не разумеет. Говорят, уже начинается брожение и есть тревожные ожидания».

Как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно, так как, по словам Гринберга, ожидается новая фаза санкций, и пока нельзя чётко сказать, как именно они будут действовать. В такой ситуации, как считает экономист, правительство РФ должно перестать хвалиться наличием в России плоской шкалы налогообложения и перейти к прогрессивной.

«Но похоже, что это нереализуемо, — добавил Гринберг. — Это считается священной коровой либеральной идеи».

Вместе с тем он обратил внимание на то, что во многих развитых странах установлена как раз прогрессивная шкала.

«Мол, надо помочь работодателям, ведь если они будут платить меньше налогов, то будут больше вкладывать в производство и создавать рабочие места, — объяснил логику сторонников плоской шкалы Гринберг. — Но на самом деле это всё сказки. В тяжёлые времена богатые выводят свои деньги и не думают о том, чтобы вкладывать их в производство и новые рабочие места».

Что касается общего состояния экономики, то Гринберг оценил её как монопольную, когда люди привязаны к своему месту работы, и у них мало альтернатив для трудоустройства.

«Конечно, не хватает солидарности и сплочённости, — констатировал экономист. — Профсоюзы не боевые. Это всё способствует укреплению «стабильности». В целом у нас сложился феодально-бюрократический капитализм манчестерского типа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, доходы граждан РФ не растут, и поэтому они вынуждены сокращать свои сбережения и брать потребительские кредиты. В то же время у жителей РФ пока ещё есть некоторый уровень уверенности в том, что экономика будет находиться в более-менее стабильном состоянии.

Также отметим, что, по данным агентства Bloomberg, совокупное состояние десяти самых богатых граждан РФ с начала 2018 года выросло на 10,8%, причём по показателям роста этих богатств они обошли своих «коллег» из США, ЕС и Китая.

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