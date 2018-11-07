Косово повышает таможенные пошлины на сербские товары

Приштина, , 16:08 — REGNUM Власти отделившегося от Сербии края Косово приняли решение о повышении на 10% таможенных сборов на товары поставляемый из Сербии и Боснии и Герцеговины, сообщает газета Koha Ditore.

Как заявил министр торговли Косово Эндрит Шала, данное решение принято в качестве ответной меры на «кампанию, ведущуюся против Косово».

По его словам, министерство намерено проанализировать, какие товары, поступаемые из Сербии, «наносят ущерб рынку Косово», и в отношении этой продукции будут введены повышенные пошлины. При этом, как уточняется, повышенная ставка налога не будет распространяться на международные бренды.

Комментируя данный шаг Приштины, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич заявил, что «если эта новость верна, на ситуацию обязана отреагировать Европейская комиссия».

«В дополнение ко всем барьерам, которые Косово до настоящего времени выстраивало в отношении других стран Западных Балкан, этот радикальный шаг означает, что временные институты Косово выбрали классический путь протекционизма и препятствуют свободному потоку товаров», — сказал сербский министр.

Ляйич отметил, что в такой ситуации «бесполезно говорить о свободной торговле, снятии барьеров и общем экономическом пространстве, если односторонние барьеры начнут вводиться другими западно-балканскими партнерами».

Читайте также: Евросоюз осудил планы Албании и Косово по открытию границы