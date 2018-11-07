Burger King оштрафовали за «скрытый мат» в Ярославле

Ярославль, , 15:53 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России приняла решение выписать штраф в 100 тысяч рублей сети ресторанов быстрого питания Burger King за рекламный слоган «ЕДАЛ ТАКОЕ?», размещенный на ярославском общественном транспорте. Об этом сообщает официальный сайт ФАС России.

Ярославец пожаловался в антимонопольную службу, что реклама может быть неверно прочитана. В слогане все буквы, кроме «д», были прописными. А строчная «д» была по написанию очень похожа на букву «б». Особенно, если учесть, что реклама была размещена на троллейбусе, во время движения которого вероятность зрительной ошибки возрастает.

Институт русского языка им. В. В. Виноградова посчитал, что «использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову «ЕДАЛ» графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола».

Комиссия ФАС России назначила сети ресторанов штраф в размере 100 тысяч рублей.