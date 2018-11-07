В Тверской области 20 семей выселяют из аварийного дома в никуда

Калязин, Тверская область, , 15:24 — REGNUM В Калязине Тверской области 20 семей уже в ближайшее время могут оказаться на улице. По информации, которую распространил региональный штаб ОНФ 6 ноября, люди жили в доме на улице Челюскинцев, в квартирах, относящихся к маневренному жилью. Сначала в доме были проблемы с отоплением. А на днях на подъездах появились объявления о том, что жители должны освободить квартиры в доме, который затем отправят под снос. Покинуть жилье люди должны до 23 ноября. Те из жильцов, которые обращались в администрацию, получили устное предложение переехать в другое временное жилье.

По информации ОНФ, большинство жителей дома — переселенцы из аварийного жилья: в квартиры маневренного фонда они переехали еще в 2011 году. Новые квартиры им так и не предоставили, и последние семь лет люди жили в старом деревянном доме, который, кстати, также был признан аварийным еще в 2006 году.

«За эти годы чиновники так и не занялись решением жилищного вопроса, постоянное жилье людям не предоставили, из временного выгоняют. У некоторых семей нет никакой прописки, другие прописаны в домах, которых уже не существует. Один из домов сгорел несколько лет назад, а там до сих прописаны девять человек. Такое отношение администрации района к своим обязанностям и населению возмутительно», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев.

Почему людям так и не предоставили постоянное жилье, теперь будет разбираться прокуратура: представители ОНФ уже направили заявление.

Отметим, что Калязин уже неоднократно оказывался в центре внимания общественников и надзорных органов в связи с нарушениями при реализации программы расселения аварийного жилья: существенные недоделки были выявлены в новых домах, сданных по программе переселения.