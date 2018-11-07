Новую Коммунарскую линию метро построят до конца 2023 года

Москва, , 15:24 — REGNUM Метро в Новую Москву придет к концу 2023 года. Новая Коммунарская линия столичного метрополитена будет состоять из десяти станций. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщили в «Стройкомплексе».

На линии появятся станции: «Севастопольский проспект», «Академическая», «Улица Cтроителей», «Улица Новаторов», «Университет Дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово». Закончится линия в городе Троицке, расположенном в Новой Москве.

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Новый участок Московского метрополитена составит 22 км. Новая Коммунарская линия будет строиться двумя участками: от станции «Севастопольский проспект» до «Улицы Новаторов» и от «Улицы Новаторов» до «Столбово». Новая линия метро будет связана со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Как сообщало ИА REGNUM, одну из линий Московского метрополитена планируется провести до одного столичного аэропорта — «Внуково». К двум другим аэропортам — «Шереметьево» и «Домодедово» — подводить метро не планируется. Станцию «Внуково» планируется построить в шаговой доступности от аэропорта (600−800 метров).

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