Россия может закрыть экспорт древесины в Китай

Москва, , 15:07 — REGNUM Россия может ввести временный запрет на экспорт древесины в Китай, который является основным рынком сбыта. Об этом сегодня, 7 ноября, во время «правительственного часа» в Совете Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такие меры, по его словам, могут быть приняты в случае, если не удастся в ближайшее время решить проблему с незаконными вырубками леса.

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — сказал министр.

В качестве решения проблемы глава ведомства предложил построить в России семеноводческие комплексы за счёт Китая, чтобы восстанавливать лес. Однако спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко такой ответ не устроил. Она заявил, что ждёт разработки межведомственной программы и жёстких мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя проблему чёрной вырубки леса в России, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что российскому государству не удаётся пресечь незаконную вырубку леса в России, а потому этой проблемой должен заняться основной потребитель отечественной древесины — Китай.

Добавим, что, по данным Рослесхоза, только за первое первого полугодия 2018 года было зафиксировано 7,4 тыс. фактов незаконной рубки. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Также сократились и объёмы незаконных вырубок — на 27% (до 470,6 тыс. кубометров).