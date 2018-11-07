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Глава Минстроя призвал регионы к слаженной работе в отопительный сезон

Экономика

В случае возникновения аварийных ситуаций, максимально быстро устранять последствия

Глава Минстроя призвал регионы к слаженной работе в отопительный сезон
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Котельная

Москва, 7 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  В отопительный сезон 018−2019 гг. необходимо обеспечить 100%-ный уровень запасов топлива в каждом муниципальном образовании. Также важно предупреждать возможные внештатные ситуации на объектах ЖКХ. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании по вопросу завершения подготовки предприятий ЖКХ к отопительному сезону, сообщили в министерстве.

«Необходимо работать на опережение возможных перебоев работы. А в случае возникновения аварийных ситуаций, максимально быстро устранять последствия», — отметил Якушев.

Глава Минстроя напомнил главам субъектов РФ о необходимости оперативно предоставлять достоверную информацию и призвал регионы к слаженной работе в отопительный сезон.

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Как сообщало ИА REGNUM, отопительный период начался на территории в конце сентября 2018 года. без задержек. На сегодняшний день (7 ноября) к теплу подключено 84 региона России, за исключением Республики Дагестан.

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Отопительный сезон
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