Главная теплица Костромской области установит свою мини-ТЭЦ

Кострома, , 14:56 — REGNUM В Костромской области модернизируют тепличный комбинат «Высоковский», сообщает пресс-служба губернатора области. На предприятии установят мини-теплоэлектростанцию и установят световое оборудование в теплицах. Новое оборудование позволит выращивать овощи круглый год и увеличить урожайность более чем на 30%.

На данный момент предприятие устанавливает новый энергоцентр, который будет работать на газе и позволит сократить расходы на электричество в 2,5 раза. Также идет монтаж светового оборудования в теплицах.

Общий размер инвестиций в модернизацию комбината оценивается в 300 миллионов рублей. Завершить работы обещают в конце текущего года.

Справка ИА REGNUM . Тепличный комбинат «Высоковский» — одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Костромской области. Был основан в 1982 году и поставляет в регион свежие овощи, выращенные на защищенном грунте. Комбинат производит огурцы, томаты, хрен, зеленые культуры, консервированную овощную продукцию, рассаду овощных и цветочных культур, а также розы и тюльпаны.

Общая площадь закрытого грунта составляет 19,7 га. Валовое производство продукции достигает 7 тысяч тонн в год.