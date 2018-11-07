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Костромские власти хотят стимулировать аграриев покупать новую технику

Экономика

Это должно помочь повысить производительность костромских аграриев

Костромские власти хотят стимулировать аграриев покупать новую технику
Трактор. Сельское хозяйство

Кострома, 7 ноября 2018, 14:55 — REGNUM  В текущем году сельхозпредприятия в Костромской области потратили на модернизацию оборудования более 254 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Сумма государственной поддержки на данные цели составила 84,3 миллиона рублей, из них 79 миллионов — средства областного бюджета.

Для «оптимизации процессов и использования трудовых ресурсов» глава региона Сергей Ситников потребовал разработать «эффективные механизмы стимулирования покупки аграриями высокопроизводительной техники».

«Меня абсолютно не устраивает подход департамента, который был актуален в 70−80 годах — «чем больше тракторов, тем лучше». Там, где качественно занимаются аграрной экономикой, не говорят о потребности в огромном количестве тракторов. Сегодня эффективность нужно измерять не в лошадиных силах на гектар, а в производительности. В обработке, в посеве, в уборке», — отметил Сергей Ситников.

Отметим, что на данный момент поддержка приобретения сельскохозяйственной техники осуществляется по направлениям:

  • возмещение затрат,

  • гранты фермерам,

  • субсидии производителям сельскохозяйственной техники,

  • льготные кредиты,

  • программа обновления парка сельскохозяйственной техники, реализуемая компанией АО «Росагролизинг».

Справка ИА REGNUM . Всего с 2013 по 2017 год парк сельскохозяйственной техники Костромской области пополнился на 628 единиц. Это трактора, комбайны, прицепное и навесное сельскохозяйственное оборудование.

По данным первого заместителя директора областного департамента агропромышленного комплекса Дмитрия Петрушина, всего «на вооружении сельхозпредприятий и фермеров находится 5445 машин».

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Сельское хозяйство
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