Ростовский минтранс назвал условия для запуска аэроэкспресса в «Платов»

Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Глава министерства транспорта Ростовской области Андрей Иванов назвал условия для запуска аэроэкспресса в международный аэропорт «Платов», расположенный в 30 километрах от донской столицы. По словам чиновника, реализация проекта возможна только тогда, когда воздушная гавань сможет обслуживать 8 млн пассажиров в год.

На пресс-конференции в пресс-центре «Дон-медиа» Иванов отметил, что по итогам девяти месяцев 2018 года пассажиропоток составил 2,5 млн человек, к концу текущего года этот показатель может достигнуть 3 млн человек.

Предположительно, к 2024 году пассажиропоток достигнет уровня 5 млн человек, только после этого можно будет говорить о запуске аэроэкспресса более конкретно.

«Министерство транспорта не отказывалось и не собирается отказываться от проекта по созданию аэроэкспресса, который обеспечит пассажирам быстрое и комфортное перемещение в аэропорт «Платов», — сказал глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о запуске аэроэкспресса в ростовский аэропорт, расположенный в Аксайском районе, говорил и донской губернатор Василий Голубев. По его словам, всё определяет экономика. Он не исключал, что проект может быть реализован до 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Ростова-на-Дону добраться до нового аэропорта можно на автобусах от Привокзальной площади и от остановочного пункта «Сельмаш».

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