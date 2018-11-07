В России завершена заготовка кормов

Москва, , 14:41 — REGNUM В России завершена кампания по подготовке кормов к зимнему периоду 2018−2019 гг. Всего, по данным на 1 ноября, заготовлено 30,6 млн тонн грубых и сочных кормов, сообщили в Минсельхозе РФ.

Так. хозяйства заготовили 14,1 млн тонн сена, 8,7 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн соломы, 5,5 млн тонн силоса и 199,3 тыс. тонн корнеплодов. На одну условную голову скота заготовлено 16,6 центнеров кормовых единиц.

В Минсельхозе, считают, что объема кормов хватит, чтобы успешно провести зимний период.

Читайте также: Костромичи опережают график по заготовке кормов

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным региональных органов управления АПК, прогнозируется получение рекордного урожая масличных культур. Это может произойти, потому что в 2018 году площади под масличными культурами были увеличены на 1,3 млн га.

Развитие сюжета: Минсельхоз РФ прогнозирует рекордный урожай масличных культур