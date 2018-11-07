В Литве исключают вероятность кризиса из-за внутренних причин

Вильнюс, , 14:31 — REGNUM В парламенте Литвы продолжается расследование комиссии о причинах экономического кризиса 2008−2009 годов и действий властей того времени по предотвращению последствий кризиса. Сегодня, 7 ноября, был заслушан доклад экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мачюлис в своём выступлении и ответах на вопросы членов комиссии кроме прочего, в частности, подчеркнул, что новый экономический кризис в Литве по внутренним причинам исключён. Экономика, по его словам, не теряет крепких позиций: сейчас фиксируется избыточность по доступности недвижимого имущества, высокие обороты внешней торговли, нет дефицита текущего счёта и дефицита структурного бюджета, сбалансированы финансы. «Нет такого отрыва, какой был десять лет назад», — резюмировал экономист.

Однако, по его словам, это не означает, что Литва гарантированно защищена от экономических потрясений. По его словам, они могут быть вызваны «внешним шоком». Из-за торговых ограничений, которые вводит США, нестабильности в экономиках отдельных сленов ЕС. Например, Италии. Также на Литву и в целом на весь ЕС, по его словам, могут повлиять кризисы в Турции, Аргентине и Бразилии.