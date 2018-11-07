Казахстан расширяет экспортные поставки в Китай

Астана, , 14:29 — REGNUM Минсельхоз Казахстана договорился о поставках в Китай более 20 видов сельхозпродукции, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе визита министра Умирзака Шукеева в КНР была подписана дорожная карта на 20 новых видов продукции сельского хозяйства, которые Казахстан собирается экспортировать в КНР в ближайшие два года — 2019−2020 года.

Протоколы касаются поставок продукции птицеводства, мяса конины и мяса свинины, а также живого крупного и мелкого рогатого скота на убой. В новую дорожную карту также вошли рапс, сафлор, гречиха, горох, нут, кунжут, некоторые виды овощей и фруктов, орехи и фисташки, охлажденные виды мяса, в том числе охлажденная баранина.

Уже подписаны 13 протоколов по 13 видам товаров, еще три протокола согласованы к подписанию во время официального визита премьер-министра Казахстана в Китай.