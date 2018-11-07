Крупнейший вуз Урала заявил о «децентрализации»

Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Уральском федеральном университете призвали преподавателей потерпеть из-за большой отчётности. Ситуацию прокомментировал ректор вуза Виктор Кокшаров на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для начала управленец призвал всех согласиться с тем, что «университет большой и невозможно всем управлять централизовано». «Это просто не нужно», — доверительно заявил Кокшаров. Далее он молниеносно заявил, как решить эту проблему: «Мы делаем ставку на децентрализацию, на повышение уровня ответственности, полномочий институтов», — обозначил Кокшаров. Для этого создаются международные академические советы, что поможет проводить в институтах качественную, независимую и профессиональную научную экспертизу.

Далее ректор ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему преподаватели испытывают проблемы из-за многократно усиливающейся бумажной отчетности, и не хватает времени на преподавание? Кокшаров заявил: «Документы связаны в первую очередь с подготовкой к аккредитации. Требуется размещение всех образовательных программ на сайте, заполнение действительного огромного количества документов». Ректор добавил, что это — «временная сложность», ведь аккредитацию вуза проведут уже в конце 2018 г.

Напомним, предыдущую свою аккредитацию УрФУ получил в 2013 году, она была выдана вузу на пять лет. Но каждый филиал вуза должен аккредитовываться отдельно, и с этим иногда возникают сложности. Так, в СМИ города Краснотурьинска ранее сообщали, что местный филиал УрФУ потерял аккредитацию. В самом вузе данное заявление опровергли, но уточнили, что филиал планируют реорганизовать.