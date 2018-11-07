Фонд развития промышленности поддержал производство холодильников в Татарии

Москва, , 14:12 — REGNUM Увеличение выпуска бытовой и медицинской холодильной техники на «Заводе имени Серго» (ПОЗиС, Татария) поддержал российский Фонд развития промышленности (ФРП). Размер льготного займа в развитие проекта составит 750 млн рублей, сообщила 7 ноября пресс-служба фонда.

Промышленный проект в Татарии стал 300-м по счёту, который профинансировал ФРП. Директор фонда Роман Петруца отметил, что каждое из производств, поддержанное льготными программами, «выпускает конкурентоспособную продукцию, создаёт рабочие места по всей стране, приносит налоги в бюджеты».

«Несмотря на то, что реализация промышленных проектов обычно занимает долгие годы, уже более 75 наших заёмщиков запустили производство, а это 25% портфеля ФРП, то есть каждый четвертый профинансированный Фондом проект», — сказал Петруца.

При помощи займа завод увеличит выпуск бытовой и медицинской холодильной техники на 40% — до 600 тысяч единиц техники в год. Проект предполагает производство холодильников с высоким классом энергоэффективности и электронным блоком управления.

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