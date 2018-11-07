Лучше официальные коллекторы, чем сомнительные фирмы — эксперт о долгах ЖКХ

Москва, , 14:03 — REGNUM Если не передать долги жителей России по ЖКХ лицензированным коллекторским агентствам, всё больше должников будут продолжать страдать от действий сомнительных компаний на фоне роста задолженностей по ЖКХ, считает эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что долгами жителей РФ за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые в целом по стране превышают 500 млрд рублей, заинтересовались коллекторские агентства. Разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты, которые позволят увеличить объем передаваемых коллекторам долгов населения, планирует в ближайшее время СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Задолженность потребителей в сфере ЖКХ в России неуклонно растет и уже превысила 1,34 трлн рублей. Большая половина данной суммы в размере 645 млрд рублей приходится на задолженность населения.

Дело в том, что взыскание долгов по ЖКХ могут проводить разнообразные организации, а также частные лица. И они могут применять сомнительные схемы взыскания долгов, в отличие от коллекторских организаций, которые действуют, как правило, в рамках закона, в котором присутствует регулятор.

Многие представители компаний, которые не включены в реестр коллекторских агентств, часто применяют психологические методы давления и действия, выходящие далеко за рамки закона. Официальное же коллекторское агентство пытается находить с должником пути выхода из сложившиеся ситуации совместно.

На данный момент официальные коллекторские агентства стараются работать по всем направлениям долгов в секторе ЖКХ. Но в управляющих компаниях большая часть данных находится на бумажных носителях, и данная информация порой плохо структурирована, не корректно отображаются долговые суммы, что создает определенные проблемы для коллекторских агентств и делает данный вид направления неинтересным для них.

В свою очередь официальные коллекторские агентства могли бы оказать серьезную помощь сектору ЖКХ и навести порядок с задолженностью. Я считаю полностью оправданной данную инициативу в пользу должников. Поскольку если этого не сделать, то, в первую очередь, всё больше должников будут продолжать страдать от действий сомнительных компаний.

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