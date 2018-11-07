Путин обсудил с главой «Деловой России» малый бизнес и нацпроекты

Москва, , 14:03 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. На встрече обсуждались проблемы малого бизнеса, реализацию национальных проектов. строительство и развитие туризма, сообщается на сайте Кремля.

В частности, Репик сказал, что нужно более активное участие именно российских компаний в реализации национальных целей. Система могла быть более эффективной при условии более четкого планирования долгосрочных задач и заблаговременного осуществления всех необходимых процедур.

«Например, конкурсных процедур, для того чтобы компании могли, в том числе с помощью институтов развития, Корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства, очень активно сейчас работающей, Фонда развития промышленности, обновить свою производственную базу, построить технологические процессы», — пояснил глава «Деловой России».

Также, по мнению Репика, очень важна государственная поддержка бизнеса. Потому что и в промышленности, и в туризме, и в сфере услуг государство стимулирует предпринимателей больше вкладывать в новые производства, в новые рабочие места. Кроме того, надо развивать и новые сферы, в том числе и экспортные и первую очередь туризм.

«Тема поддержки государством малого бизнеса и совместное участие в реализации национальных проектов очень важна, потому что только объединяя усилия мы можем добиться нужного всем нам результата, именно всем нам: и бизнесу, и государству в целом», — сказал в свою очередь Путин.

Если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе оно ставим бизнес в очень сложные условия, подчеркнул глава государства.

Читайте также: Задача президента РФ: содержательный контроль за реализацией нацпроектов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ следует создать такую среду, в которой предприниматели могли бы максимально использовать возможности цифровых технологий.

Развитие сюжета: Президент РФ обозначил приоритетные направления развития малого бизнеса

Долевое строительство: пора цивилизованно строить жильё, — Путин