Омская область получит «на сбалансированность» 6,2 млрд рублей

Омск, , 14:01 — REGNUM Омская область в 2019 году получит максимальную среди субъектов РФ дотацию на сбалансированность — 6,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 ноября, в региональном правительстве.

Уточняется, что в общей сложности между регионами РФ распределили 100 млрд рублей.

«Были реальные опасения, что по этому направлению поддержки мы получим на будущий год всего около 2 млрд рублей. Напряжённо обсуждали вопрос на вышестоящем уровне, приводили аргументы, предоставляли расчёты, доказывали, что нужно соблюсти интересы Омской области и нескольких других регионов, которые, как и мы, при новом подходе к распределению дотации могли оказаться в сложнейшей финансовой ситуации», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, Омскую область «услышали»:

"И мы второй год подряд оказались в лидерах по объему дотации на сбалансированность».

При этом губернатор посоветовал омским министрам «не расслабляться», а наоборот, усилить свою работу:

«Необходимо готовить собственную базу для решения проблем, а не останавливаться на переговорах только лишь с федеральным центром».

В облправительстве также напомнили, что в 2019 году Омской области будет предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне 7,4 млрд рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем в текущем году.

Добавим, пока параметры регионального бюджета на 2019 год сформированы без учёта дотации на сбалансированность и составляют 77,5 млрд рублей по доходам, 77 млрд рублей по расходам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на 2018 год Омской области была распределена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 6,6 млрд рублей. Также регион получил 8,5 млрд рублей дотаций на сбалансированность.

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