Турпоток из Китая в Россию за полгода вырос на 21%

Москва, , 13:38 — REGNUM В течение последних лет наблюдается позитивная динамика показателей российско-китайского сотрудничества в области туризма. Так, в 2017 году поток туристов из КНР увеличился на 15% по отношению к 2016 году и составил 1,48 млн поездок. Таким образом, в 2017 году Китай занял первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, сообщили в Ростуризме.

В первом полугодии 2018 года въездной турпоток из КНР вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21% — до 667 тыс. поездок. Поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 млрд рублей.

По словам Сафонова, потенциал для дальнейшего развития въездного китайского туризма в Росси существует. Для этого необходимо расширить географии поездок граждан КНР по регионам России.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который находится в Китае с трёхдневным официальным визитом (5−7 ноября 2018 года) заявил, чтобы ознакомиться с красотами России, надо посетить эту страну как минимум три раза. А для путешествий по РФ туристам понадобятся годы.

Подробнее: Количество туристов из Китая в Россию достигло 1,5 млн в 2017 году