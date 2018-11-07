Минприроды перекладывает борьбу с черными лесорубами в РФ на Китай

Москва, , 13:37 — REGNUM Российскому государству не удаётся пресечь незаконную вырубку леса в России, а потому этой проблемой должен заняться основной потребитель отечественной древесины — Китай. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации, комментируя проблему чёрной вырубки леса в России.

«Был у меня мой коллега, министр из Китая. Я слушал-слушал и, понимая, что Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина, я сказал одну простую вещь: по тому настроению президента и председателя правительства, какое я вижу, если мы не наведём порядок, в том числе и со стороны Китая, мы закроем экспорт полностью в Китай», — заявил Кобылкин.

«Лицо его изменилось настолько, что я даже не ожидал. Для них это проблема, и я не говорю, что это можно сделать, но может быть на какой-то период времени… Если ни мы, ни силовые органы, ни правоохранители не могут справиться с этой задачей, придётся так поступить. В ответ он задал вопрос, чем могут они помочь, чтобы не ужесточать вывоз древесины? Я предложил построить 10−15 семеноводческих комплексов на территории РФ за ваши деньги. Вам нужен лес? Восстанавливайте нам лес!» — продолжил он.

Коллега министра ответил, что это безусловно обсуждаемая тема и в будущем он вернётся с предложением. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявление Кобылкина не оценила.

«Ответ не принимается. Мы ждём программу, межведомственную, какую угодно — жёстких мер. Ни Китай, никто нам не поможет, если мы внутри не наведём порядок. Эта сфера настолько криминализованная и криминогенная стала, что эта ржавчина разъела всех. И чтобы не навести порядок в стране, на таможне, на границе, требовать соблюдение закона, запретить незаконную вырубку? Это расписаться в беспомощности! Очень просим вас заняться этим вопросом», — ответила Матвиенко.

Министру дали полгода на то, чтобы разобраться с этой проблемой.