Для Поволжья установили уровень мелкооптовых цен на бензин: СМИ

Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM Для каждого региона России установлен индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на топливо. Отклонения цен выше чем на 4% будут контролировать Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Средний уровень ИУЦ в России для бензина марки АИ-92 составит 53,5 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 56,6 тыс. рублей за тонну, для летнего дизельного топлива — 51,2 тыс. рублей за тонну, зимнее — на 2,4 тыс. рублей дороже летнего, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приложение к протоколу совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября. По словам Козака, цены устанавливались таким образом, чтобы маржа АЗС составляла 2,7 тыс. рублей за тонну или 2 рубля на литр топлива.

Средний уровень ИУЦ в Приволжском федеральном округе для 92-го бензина составит 52,417 тыс. рублей за тонну, для 95-го — 55,626 за тонну, для дизельного топлива 49,871 за тонну.

Максимально высокий уровень цен на бензин марки АИ-92 планируется установить в Кировской области — он составит 53,624 тыс. рубле за тонну, минимальный ИУЦ в Мордовии — 51,786 тыс. рублей за тонну.

При этом самый высокий ИУЦ на 95-й бензин установлен в оренбургской области — 57,1 тыс. рублей за тонну, самый низкий в Пермском крае — 54,4 тыс. рублей за тонну.

Самый высокий ИУЦ на дизельное топливо установлен в Кировской области — 51,517 тыс. рублей за тонну, минимальный в Ульяновской области — 48,288 тыс. рублей за тонну.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, цены на бензин в России за период с января по октябрь 2018 года выросли на 9,3%. В октябре средние розничные цены на бензин выросли на 0,4% по сравнению с показателем сентября, а в годовом выражении рост составил 11,3% 31 октября правительство РФ и нефтяники предварительно договорились о фиксации цены на топливо на уровне июля 2018 года.

7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо. Медведев подчеркнул, что будет лично следить за соблюдением договоренностей. Если они будут размываться, то государство введет заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.