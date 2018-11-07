Наблюдение на агрегатном заводе в Чебоксарах продлили из-за кредиторов

Чебоксары, , 13:34 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии удовлетворил ходатайство о продлении процедуры наблюдения в отношении «Чебоксарского агрегатного завода» (ЧАЗ, входит в состав концерна «Тракторные заводы»). Решение принято в связи с тем, что не все требования кредиторов рассмотрены и не проведено первое собрание кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С ходатайством об отложении судебного разбирательства обратились представители должника и временного управляющего.

«В связи с нерассмотрением судом всех требований кредиторов, предъявленных в установленный законом срок и не проведением в связи с этим первого собрания кредиторов, наличием определения суда от 13.07.2018 о запрете временному управляющему проводить собрание кредиторов должника до рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в установленный срок», — говорится в судебном документе.

Суд счёт необходимым заседание по рассмотрению дела отложить, продлить процедуру наблюдения для проведения временным управляющим первого собрания кредиторов должника. Рассмотрение дела и процедура наблюдения продлены до 1 февраля 2019 года.

Кроме того, внесены изменения в наименование должника с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении ЧАЗ была введена 15 января 2018 года, затем несколько раз продлевалась.

Напомним, в 2017 году принято решение по интегрированию концерна «Тракторные заводы» в состав госкорпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион). Расположенные на территории Чувашии предприятия вошли в гражданский дивизион (АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»).

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