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Кобылкин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ

Экономика

Закончатся не скоро, но добывать их будет тяжелее

Москва, 7 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  Российских запасов нефти и газа хватит ещё на очень далёкую перспективу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Этот, простите меня за выражение, халявный газ и халявная нефть — наверное, горизонт такой, какой вы сказали, и есть (около 50 лет). Но то, что трудное, оно есть и никуда не денется», — заявил Кобылкин, отвечая на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«Нефть и газ не закончатся. Мы ещё к сланцевой нефти не подходили, не подходили толком к ТРИЗам. Трудные запасы никуда не денутся», — добавил он.

По его словам, за последние годы наблюдается существенное увеличение объёмов потребления нефти и газа, и главный вызов, с которым сталкивается Россия, заключается не в исчерпании ресурсов, а в том, что необходимые для удовлетворения возрастающего спроса новые источники минеральных ресурсов потребуют гораздо больших капиталовложений и более современных технологий, чем это требовалось до сих пор.

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«Правительственный час» в СФ главы Минприроды Д.Кобылкина
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