В Жуковском разрабатывают новые крылья для перспективного авиалайнера

Жуковский, Московская область, , 13:03 — REGNUM Новые аэродинамические модели крыльев для перспективного гражданского самолета разработали, спроектировали и изготовили специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, сообщает 7 ноября пресс-служба предприятия.

Конструкция крыльев будет отличаться улучшенными характеристиками: аэродинамическим качеством и несущими свойствами, а также упрощенной технологией производства по сравнению с существующим крылом авиалайнера Superjet 100.

Обе альтернативные версии крыла, разработанные в институте, ведут к уменьшению веса общей конструкции: первая — за счёт большей относительной толщины, вторая — благодаря стреловидности.

Отмечается, что новые модели были испытаны в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ в одной серии испытаний с базовым крылом. Эксперименты показали эффективность новых разработок. По предварительным расчётам, улучшения позволят повысить топливную эффективность лайнера почти на 10%. В будущем эти модификации могут быть использованы для расширения линейки самолетов SSJ.

Superjet 100 (SSJ100) — новый российский авиалайнер компании «Гражданские самолёты Сухого». Он создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров.

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