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«Переболеть и пережить» — Кобылкин о введении экологического налога

Экономика

«Это не те деньги, о которых можно было бы говорить, что мы остановим то или иное производство»

Москва, 7 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Экологический налог, который заменит действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду, необходим для решения накопившихся проблем в отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Все деньги, полученные от экологических сборов будут погружены в публично-правовую компанию, которая будет создана по поручению правительства в ближайшее время. Она будет являться своеобразным интегратором в помощи перерабатывающим производствам. Нам, безусловно, нужно этим заниматься. Дальше уже так продолжаться не может. Мы должны это пережить, переболеть и дальше жить как живёт весь мир. Это сделано во всём мире», — заявил Кобылкин.

Он отметил, что переживания бизнеса в связи с введением нового налога понятны, и в текущей экономической ситуация нагрузка на него «практически всегда существенна и даже в какой-то степени критична». Однако «это не те деньги, о которых можно было бы говорить, что мы остановим то или иное производство», заверил министр.

«Для этого именно сегодня в Министерстве природных ресурсов по прямому поручению президента создаётся отдельный департамент по обращению с отходами, по теме, связанной с экологией… Именно это мне говорит о том, что эта работа системная, мы её ведём, мы понимаем, куда мы движемся», — указал он.

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«Правительственный час» в СФ главы Минприроды Д.Кобылкина
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