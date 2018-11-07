Рязанский губернатор предложил китайцам реконструировать аэропорт

Рязань, , 12:45 — REGNUM Рязанская область заинтересована в приходе инвесторов из Китайской народной республики в качестве стратегических партнеров. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время Первой китайской международной ярмарки импортных товаров China International Import Expo 2018, сообщила 6 ноября пресс-служба правительства региона.

По словам главы области, среди наиболее перспективных региональных проектов — реконструкция аэропорта «Протасово» стоимостью 1 млрд долларов США и создание индустриального парка в Пронском районе площадью более 1 тыс. гектаров.

«Большие возможности имеет объединение в части производства изделий из кожи, освоение совместного выпуска продукции сегмента электронного и оптического оборудования, реализация проектов в пищевой отрасли — переработка молока, зерна, бобов сои», — цитирует губернатора пресс-служба.

Губернатор также отметил, что регион гарантирует китайским партнерам налоговые льготы и субсидии.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году товарооборот между Рязанской областью и КНР составил 684 млн долларов США. За год он вырос в 5,5 раз. При этом большая часть продукции поставляется из Рязанской области — экспорт занимает 82%. В частности, из Рязанской области в КНР поступают битумные смеси, радиоаппаратура, кровельные материалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в Рязанскую область в 2018 году составили 107 млрд рублей