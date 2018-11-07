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Госдума приняла закон о возврате нереализованных товаров производителям

Экономика

Уточняются сроки реализации товаров ретейлерами

Москва, 7 ноября 2018, 12:39 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о возвращении непроданного торговыми сетями товара поставщикам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Закон устанавливает для торговых сетей запрет на навязывание поставщикам продовольственных товаров условий о возврате таких товаров, срок годности на которые установлен свыше 30-и дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Договоры, заключенные до дня вступления в силу закона, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней со дня вступления его в силу.

«Само по себе соблюдение условий договора означает, что производитель получает горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента, что, безусловно, выгодно всем покупателям, гражданам России», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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