Госдума приняла закон о возврате нереализованных товаров производителям

Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о возвращении непроданного торговыми сетями товара поставщикам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Закон устанавливает для торговых сетей запрет на навязывание поставщикам продовольственных товаров условий о возврате таких товаров, срок годности на которые установлен свыше 30-и дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Договоры, заключенные до дня вступления в силу закона, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней со дня вступления его в силу.

«Само по себе соблюдение условий договора означает, что производитель получает горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента, что, безусловно, выгодно всем покупателям, гражданам России», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).