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Нефть продолжит снижение к $70

Экономика

Из-за всплеска производства сланцевой нефти в США

Нефть продолжит снижение к $70
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 7 ноября 2018, 12:39 — REGNUM  Драйвером для снижения нефтяных котировок на мировом рынке послужило исключение для восьми стран, которым США разрешили закупать иранскую нефть: это Китай, Индия, Южная Корея, Турция, Италия, Япония, Греция и Тайвань. Так, по данным Bloomberg, вступившие в силу ограничения фактически не затрагивают около 85% экспорта нефти из Исламской республики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Всплеск производства сланцевой нефти в США угрожает вообще создать новый избыток предложения нефти на мировом рынке, плюс положительная статистика по запасам коммерческой нефти в США и увеличение добычи нефти в странах ОПЕК+.

«Все эти факты нивелируют опасения дефицита нефти на мировых рынках из-за введения санкций против Ирана. Поэтому котировки нефти в ближайшей перспективе по WTI будут опускаться до отметки 60 долларов за баррель, а Brent до 70 долларов за баррель», — считает эксперт.

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