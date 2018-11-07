«Вертолеты России» передали в Экваториальную Гвинею два Ми-172

Москва, , 12:34 — REGNUM Два вертолета Ми-172 производства Казанского вертолетного завода отправились в Экваториальную Гвинею в соответствии с контрактом, подписанным с заказчиком. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Генеральный директор холдинга Андрей Богинский пояснил, что центральноафриканская страна является давним партнером «Вертолетов России» — в 2006 году предприятие уже поставляло два аналогичных вертолёта.

«Российские вертолеты пользуются популярностью в Африке в виду своих преимуществ: надежности, простоты эксплуатации, сочетания цены и качества. Поэтому, уверен, что этот контракт — не последний», — сказал Богинский.

Отмечается, что одна из воздушных машин изготовлена в модификации «Салон VIP». Вертолёт предназначен для транспортировки до 12 пассажиров в условиях повышенной комфортности. Его интерьер был изготовлен по индивидуальному заказу. Второй Ми-172 выполнен в пассажирской модификации, на его борт может поместиться 26 человек.

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