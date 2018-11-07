Кобылкин: Отрыва зарабатываемых на недрах денег от нужд населения нет

Москва, , 12:28 — REGNUM Все доходы от продажи минеральных ресурсов в России расходуются в соответствии с интересами населения, что в полной мере отражает принцип принадлежности недр российскому народу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Я не вижу отрыва сегодня денег, которые мы зарабатываем на недрах, от нужд населения… что мы их как-то «не окрашиваем» и направляем нецелевым способом. Это моё личное мнение», — заявил Кобылкин.

По его словам, принадлежность недр государству в полной мере означает и то, что все минеральные ресурсы России принадлежат населяющим её народам.

«У нас есть две очень крупные госкорпорации, такие как «Газпром» и «Роснефть», которые сегодня осуществляют практически львиную часть добычи углеводородного сырья и пополняют бюджет Российской Федерации, и этими налогами реализуются те просьбы и требования нашего населения», — подчеркнул он.