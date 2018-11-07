На ликвидацию челябинской свалки дополнительно выделят 3 млрд рублей

Челябинск, , 12:26 — REGNUM На ликвидацию городской свалки Челябинска в 2019—2021 годах будет дополнительно выделено почти 3 млрд рублей. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Владимир Бурматов.

По его словам, на 2019 год в федеральном бюджете планируется заложить для этого 500 млн рублей. В 2020-м планируется выделить 1 982,2 млн, а 2021-м — 494,35 млн.

Наибольшая сумма в 2020 году вполне объяснима. Именно тогда Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, и, видимо, перед их проведением будет сделан максимальный объём работ по ликвидации свалки.

Напомним, городская свалка была закрыта 11 сентября. Она действовала в Челябинске с 1949 года.