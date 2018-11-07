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На ликвидацию челябинской свалки дополнительно выделят 3 млрд рублей

Экономика

Больше всего средств запланировано в 2020 году

На ликвидацию челябинской свалки дополнительно выделят 3 млрд рублей
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
Залежи мусора

Челябинск, 7 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  На ликвидацию городской свалки Челябинска в 2019—2021 годах будет дополнительно выделено почти 3 млрд рублей. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Владимир Бурматов.

По его словам, на 2019 год в федеральном бюджете планируется заложить для этого 500 млн рублей. В 2020-м планируется выделить 1 982,2 млн, а 2021-м — 494,35 млн.

Наибольшая сумма в 2020 году вполне объяснима. Именно тогда Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, и, видимо, перед их проведением будет сделан максимальный объём работ по ликвидации свалки.

Напомним, городская свалка была закрыта 11 сентября. Она действовала в Челябинске с 1949 года.

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Экологические проблемы Челябинской области
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